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Görüntüler başkanlık seçiminden... Maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin sendikasından köçekli eğlence

Amasra’da facianın meydana geldiği maden ocağında çalışan işçilerin üye olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası, 11 gün önce seçime gitmişti. Seçimi kazanan mevcut başkan Hakan Yeşil’in, makam odasında köçek oynatıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 01:57
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Maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin sendikasından köçekli eğlence

Görüntüler başkanlık seçiminden... Maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin sendikasından köçekli eğlence
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Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan madenciler saatlerce kurtarılamadı. Acılı ailelerin feryatları yürek dağlarken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan facia için ‘kader’ dedi.

Facianın ardından Amasra’daki maden ocağında çalışan işçilerin üye olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası'nın başkanı Hakan Yeşil'in, makam odasında köçek oynatıldığına ilişkin görüntüler ise tartışma yarattı. Genel Maden İşçileri Sendikası, 4 Ekim’de seçime gitmiş ve mevcut başkan Yeşil, taban delege seçimlerini kazanarak koltuğunu korumuştu. Yeşil’in seçimin ardından ise makam odasında davullu zurnalı eğlence düzenlediği ve ‘kutlamaya’ köçek çağrıldığı ortaya çıktı.

“DUR DİYEMEDİK”

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ZHaber’e konuşan Yeşil, şunları söyledi:

“Arkadaşlar köçekle birlikte geldi oynamaya başladılar biz de dur diyemedik. Evet o makamda Şemsi Denizer’in hatırası var, şehit madencilerimizin hatırası var, bütün genel başkanlarımızın hatırası var hepsine saygı duyuyoruz hatıralarına da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi arkadaşlarımız seçim sonrası davul zurna ve köçekle geldi ve oynamaya başladılar. Bir anda olunca da yapamazsınız edemezsiniz demedik. Çıkıp da makamda oynamadık. 3-5 dakika eğlendiler sonra çıktılar. Bunu destekliyoruz olarak algılanmasın. Kamuoyundan özür dileriz”

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