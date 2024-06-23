Bartın’da çıkan yangın paniğe yol açtı

Alınan bilgiler kapsamında Bartın'ın Kutlubeyyazıcılar köyünde bulunan 2 katlı bir evin bahçesinde sebebi bilenmeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede evin mutfağına ve çatıya sıçrayan alevler büyük korku yarattı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale yapılırken, yangın sebebiyle fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde tamamen söndürüldü.

Ekipler, maddi hasara neden olan yangının kesin nedenini belirlemek için çalışmalarına devam ederken yangının doğalgaz tesisatından kaynaklandığı öngörülüyor.