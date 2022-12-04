﻿Eski eş dehşeti! Çocuğunun gözü önünde öldürdü

Bartın’da, Aslan Çelikok (30), bir süredir ayrı yaşadığı Vasfiye Çelikok'u (38), 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde 20 kez bıçaklayarak, öldürdü. Üst komşunun 'Onu bir hafta öncesi öldürecekti' sözleri ise kan dondurdu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aslan Çelikok, gece 3 katlı evin en alt katında oğlu ile oturan Vasfiye Çelikok’un yanına gitti. Vasfiye ve Aslan Çelikok evin salonunda tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çelikok, yanında getirdiği ekmek bıçağını eşinin vücuduna 20 kez sapladı.

Kanlar içinde kalan Vasfiye Çelikok’un çığlıklarını duyan komşuları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Vasfiye Çelikok’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından kaçan Aslan Çelikok, Çaydüzü Mahallesi’ndeki ağabeyinin evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk ise koruma altına alındı.

'BİR HAFTA ÖNCE BİZ KURTARDIK'

Aslan Çelikok’un eşi Vasfiye Çelikok’u sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları Hatice Kontürk, “Gece saatlerinde ben bağırma seslerini duydum, polisi aradım. Vasfiye eşiyle ayrı yaşıyordu, çalışmıyordu. Adam sürekli buralara gelip eşini rahatsız ediyordu.

Onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Aralarında sürekli tartışma oluyordu. Sürekli polisler geliyordu.

Adam çalışmıyordu, eşi de bundan rahatsızdı, ama adam sürekli eve gelip, ‘Ben artık çalışacağım size sarılacağım’ diyordu. Hatta beni araya koydu ama Vasfiye ile konuştuk, ‘Ben onu asla eve almam benim hayatım tehlikede’ dedi” diye konuştu.(AA)