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Adana’da kadın cinayeti: Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini katletti

Adana'da bir kadın, barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı Burak A. tarafından tabancayla vuruldu. Kanlar içinde kalan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil erkek olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 03:08
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Adana’da kadın cinayeti: Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini katletti

Adana’da kadın cinayeti: Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini katletti
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Bir kadın daha erkek eliyle hayattan koparıldı.

DHA’nın haberine göre; kan donduran olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137 sokakta meydana geldi.

Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar T. ile barışmak için evine gitti. Bahar T.’nin olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Burak A., belinden çıkardığı tabancayla Bahar T.’ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı gören komşular, kanlar içerisinde yığılan Bahar T.’nin yardımına koşarak omzundaki ve sırtındaki yaralarına tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Polis, Burak A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

İsyan ettiren erkek dehşetinin adresi bu defa Adana: Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürdü - Resim : 1

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