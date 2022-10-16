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Cansız bedeni sahilde bulundu! Samsun'da genç kadının şüpheli ölümü

Samsun'da 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kadının cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 01:01
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Samsun'da genç kadının şüpheli ölümü: Cansız bedeni sahilde bulundu

Cansız bedeni sahilde bulundu! Samsun'da genç kadının şüpheli ölümü
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Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü (20), sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

DHA’nın haberine göre olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü olduğu öğrenilen genç kadının, başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Genç kadının cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu.

İlklima Naz’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verileceği Tokat'a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

20 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Sahilde silah başında ölü bulundu - odakhaber.com

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