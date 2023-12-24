Bartın’da kar sonrası köy yolları kapandı

Kaynak: DHA
Bartın’da kar sonrası köy yolları kapandı
Bartın’da meydana gelen kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu kapandı. Öte yandan 5 köye ise elektrik verilemiyor.

Bartın’ın yüksek kesimlerde etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 köye elektrik verilemiyor.

bartinda-kar-yagisi-8-koy-yolu-kapandi-5-koye-elektrik-verilemiyor-8701-dhaphoto2.jpg

Bartın genelindeki fırtına sonrasında hava sıcaklığındaki hızlı düşüşle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı yaşandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, il merkezinde de sağanak etkisini gösterdi. İl genelinde 8 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Bartın Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

bartinda-kar-yagisi-8-koy-yolu-kapandi-5-koye-elektrik-verilemiyor-8701-dhaphoto1.jpg

Bartın-Kastamonu Soğucaksu Geçidi ve Bartın Karabük Yolu Ahmetusta Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca il genelinde 5 köye elektrik verilemiyor.

bartinda-kar-yagisi-8-koy-yolu-kapandi-5-koye-elektrik-verilemiyor-8701-dhaphoto6.jpg

Son Haberler
Edirne’de otomobil kuryeye çarptı Gündem
Edirne’de otomobil kuryeye çarptı
Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak Spor
Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak
Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi Spor
Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi Gündem
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu Gündem
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu Gündem
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu
Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik Gündem
Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik