Barut ağacı kabuğu nelere iyi gelir

Barut ağacı kabuğu, Anadolu’da yaşayan insanlarımız tarafından daha çok bilinir. Bu kabuk, barut ağacının kerestesinden elde edilir ve birçok sağlık yararı sunar. İşte barut ağacı kabuğunun mucizevi faydaları...