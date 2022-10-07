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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katilin cezası onandı

2021 yılında Ataşehir’de yolda yürüyen Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:50
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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil Can Göktuğ Boz’un cezası onandı

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katilin cezası onandı
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İstanbul Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada Samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un (27) yargılandığı dava 22 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı.

Mahkeme, sanık Can Göktuğ Boz’u “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydederek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği karar onanmış oldu.

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