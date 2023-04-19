Başakşehir Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu. Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'de 30. hafta maçında bu akşam Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu. Jesus kararını verdi.

Başakşehir Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu. Jesus'tan flaş karar

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.

Sarı lacivertli takım haftaya 60 puanla ikinci sırada girdi. Ligde oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde eden Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Başakşehir'de sakatlıkları süren Stefano Okaka ve Eden Karzev, bu maçta da forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de ise 5 eksik oyuncu bulunuyor. Bel fıtığı ameliyatı olan kaptan Altay Bayındır, sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, Başakşehir maçında görev alamayacak. Dünkü antrenmanda dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Teknik direktör Jorge Jesus, bu akşamki maçta Crespo, İrfan Can ve Emre Mor'u ilk 11'de oynatmaya karar verdi. Fenerbahçe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Serdar Dursun, Valencia

Başakşehir'in muhtemel 11'i ise şöyle:

Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Szysz, Serdar, Figueiredo.

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