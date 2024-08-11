Başakşehir Iberia Tiflis maçının hakemi belli oldu

Kaynak: AA
Başakşehir Iberia Tiflis maçının hakemi belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden RAMS Başakşehir'in Iberia Tiflis ile oynayacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Başakşehir maçının hakemi belli oldu

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile oynayacağı maçı, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcıları aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Jaroslaw Przybyl yapacak.

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