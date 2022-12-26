Başakşehir'den kritik imza

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammed Şengezer'in 2024 yılında sona erecek sözleşmesi, 2 yıl daha uzatılmıştır.

Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

25 yaşındaki file bekçisi, Medipol Başakşehir'de bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yaptı.