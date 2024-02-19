Başakşehir ve Kayserispor nefes kesti. 5 gollü maçta 90+12'de penaltı kaçtı

Süper Lig'in 26. haftasında nefes kesen bir karşılaşma geride kaldı.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Başakşehir ile Kayserispor'un kapışmasından tam 5 gol çıktı. Gülen taraf 3-2'lik skorla konuk Kayserispor oldu. Sarı-Kırmızılılar böylece Burak Yılmaz yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

Başlama düdüğüyle birlikte fırtına gibi esen Kayserispor; 9'da Duckens Nazon ve 15'te Ali Karimi'nin golleriyle 2-0 üstünlüğü yakaladı. 58'de Deniz Türüç farkı 1'e indirse de Kayserispor 84'te Aylton Boa Morte ile koru 3-1 yaptı. 89'da Hamza Güreler, Başakşehir'i yeniden umutlandırdı. 90+12'de Başakşehir'in kazandığı penaltıda topun başına Piatek geçti. Kaleci Bilal gole izin vermeyince Kayserispor maçı 3-2 kazandı.

Kayserispor 32 puana ulaşırken, Başakşehir 33 puanda kaldı.

Başakşehir-Kayserispor: 2-3

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Kemen, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Opuku, Dubois, Josef (Dk. 46 Davidson), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 34 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan (Dk. 86 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk. 78 Keny), Piatek

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole (Dk. 78 Hasan Ali Kaldırım), Bourabia, Boa Morte, Kartal Yılmaz, Karimi (Dk. 73 Shukurov), Cardoso (Dk. 82 Kolovetsios), Nazon (Dk. 73 Ramazan Civelek)

GOLLER: Dk. 58 Deniz Türüç, Dk. 89 Hamza Güreler (Başakşehir), Dk. 9 Nazon, Dk. 15 Karimi, Dk. 84 Boa Morte (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Piatek, Kemen, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir), Karimi, Nazon, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı (Kayserispor)