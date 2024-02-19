Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Beşiktaş'tan şampiyonluk yarışı için flaş yorum

Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Beşiktaş'ın yöneticilerinden Mete Vardar flaş açıklamalar yaptı. Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Vardar, "İlk yarı çok tempolu oynamadık ama ikinci yarı sahanın hakimi Beşiktaş'tı. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi üçüncü tamamlamak" diye konuştu.

"Beşiktaş futbolcusu aldatmaz" diyerek rakiplerine göndermede bulunan Vardar, "Semih Kılıçsoy bugün en az 3 pozisyonda düşse rakibe sarı kart göstertebilirdi ama devam etti. Beşiktaş futbolcusu aldatmaz. Aynı Semih bugün ilk hareketinde sarı kart gördü. Bunlara dikkat etmek lazım." dedi.

Yayın ihalesi konusunda, "Görüşmeler devam ediyor. 5 yıl önce ile bugün arasında büyük değer kaybı bulunuyor. İnşallah futbolun kalitesini beraber artıracağız. Türk futbolunun hak ettiği değeri görmesi için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının, "Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi mi Galatasaray'ı mı güçlü görüyorsunuz?" sorusuna da Mete Vardar şu yanıtı verdi: "İkisini de yenmek istiyoruz."