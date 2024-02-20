Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Basketboldan sorumlu yönetici Umut Tahir Güneş ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş basketboldan sorumlu yönetici Umut Tahir Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan ayrılığa dair yapılan açıklamada, "Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz" denildi.

"KÜFÜRLERİ SİNDİREMİYORUM"

Umut Tahir Güneş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü Başkanımız Sayın Hasan Arat’a istifamı sunacağım Takımımız için gece gündüz çalışıp maddi-manevi her türlü desteği veriyorken 13 yaşındaki çocuğuma edilen küfürleri sindiremiyorum” demişti.

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