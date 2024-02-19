Dolmabahçe'de sürpriz üçlü. Ne yapacaklarını bilemediler

Selahattin Ekrekli
Dolmabahçe'de sürpriz üçlü. Ne yapacaklarını bilemediler
Beşiktaş, Konyaspor karşısında 2-0 kazandı, maç sonu üçlüsünü çektirmek için iki yeni transfer geldi.

Beşiktaş; Süper Lig'in 26. haftasını Konyaspor galibiyetiyle kapattı.

Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 kazanan Siyah-Beyazlı ekip, puanını 43'e yükseltti averajla Trabzonspor'un ardından dördüncü sırada yer aldı.

Karşılaşma sonunda taraftarlar galibiyet nedeniyle mutluydu. Maç sonu üçlüsünü çektirmek için iki yeni transfer Al Musrati ve Muçi seçildi.

Salih Uçan'ın desteğiyle tribünlerin önüne gelen iki yıldız ilk etapta ne yapacaklarını bilemediler.

Daha sonra gelen yardımla zor da olsa üçlü çektirmeyi başaran Al Musrati ve Muçi büyük alkış aldı.

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