Başakşehir’de korkunç kaza. Kamyonun ezdiği moto kurye yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Başakşehir’de korkunç kaza. Kamyonun ezdiği moto kurye yaşamını yitirdi
Başakşehir’de bir kamyon, moto kuryeye çarptı. Moto kurye yaşamını yitirdi, kafatasından kopan parçalar kartonla kapatıldı.

Korkunç kaza, Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı’nda gerçekleşti. Verilen bilgilere göre, kamyon şoförü, aracın kör noktasında kalan moto kuryeyi fark edemedi ve moto kurye Feridun Kaplaner’e çarptı. Olay yerine hemen ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, moto kurye Feridun Kaplaner’in yaşamını yitirdiğini iletti. Kafasının ezildiği belirtilen Kaplaner’in kapatasından kopan parçalar karton parçalarıyla kapatıldı.

Feridun Kaplaner’in ölüm haberini alan birçok moto kurye, olayın yaşandığı caddeye geldi. Kamyon şoförünün ise, moto kuryelerden korkması sebebiyle caddeden ayrıldı ve karakola gidip teslim oldu. Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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