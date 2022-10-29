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Başakşehir'de meydana gelen patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi

İstanbul Başakşehir'de otomobil sanayi sitesinde dün yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 15:31
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Başakşehir'de meydana gelen patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Başakşehir'de meydana gelen patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi
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DHA'nın haberine göre; Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’nde dün saat 10.00 sıralarında araç tamir-bakımı yapılan bir iş yerinde patlama meydana geldi. 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Patlamada Fatih Önür olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Musa Yaycı, Nadim K. ve Ferhat Ç. hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Musa Yaycı kurtarılamadı.

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