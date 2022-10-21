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Soylu'dan başsavcıya Sedat Peker telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı aradığı ve Uçar'a Sedat Peker dosyasındaki ''bahisçi cinayeti''nin neden örgüt dosyasından ayrıldığını sorup, ''Emniyet rahatsız'' dediği aktarıldı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:31
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Süleyman Soylu'dan Başsavcıya Sedat Peker telefonu

Soylu'dan başsavcıya Sedat Peker telefonu
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Kadıköy Fikirtepe’de 9 Ekim tarihinde gerçekleşen patlamada Özbekistan asıllı üç kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını söylerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ, apartmanda doğalgaz tesisatının bulunmadığını belirtti. Birbiri ile çelişen bu iki açıklama kafalarda karışıklık yaratılırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör şüphesi nedeniyle dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği öğrenildi. Soruşturma teröre çevrilmişken açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısını şu an göremedik" ifadelerini kullandı.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; bu olay üzerine geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ı telefonla aradı. Fikirtepe’deki patlamanın kendisinin bilgisi olmadan nasıl terör soruşturmasına çevrildiğini sordu. Başsavcı ise patlamaya neden olan kişinin 1980’li yıllarda TKP-ML terör örgütünden yargılanan M.K. olduğunu belirterek soruşturmanın teröre çevrilme gerekçesini açıkladı. Soylu’ya, konuyla ilgili olarak kendisiyle değil mevkidaşı olan Adalet Bakanı’yla konuşması gerektiğini belirtti.

Bakan Soylu bu görüşmede konuyu kendisi hakkında ifşalarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’e de getirdi. Cahit Ç.’nin öldürüldüğü cinayet davasının, Sedat Peker’in yargılandığı örgüt dosyasından neden ayrıldığının, kararın nasıl verilebileceğini Başsavcı İsmet Uçar’a sordu. Başsavcı ise kararı mahkeme heyetinin verdiğini, kendisinin yargılamaya müdahalesinin olmadığını aktardı. Soylu ise bu ayırma kararından Emniyet teşkilatının rahatsız olduğunu belirterek, kararın Peker’in bu dosyadan ceza almadan kurtulacağı yönündeki hissiyatları güçlendirdiğini aktardı. Bu konuşmalar sırasında Soylu’nun üslubunun sert olduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar konuya ilişkin bir açıklama yapmazken Başsavcılık kaynakları söz konusu görüşmeyi doğruladı.

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vıy
21.10.2022 10:53
yeni çeriler rahatsız  
 
Vatandaş
21.10.2022 10:48
Savcıya ayar vermeye çalışıyor. Bir de anayasada yargıya kimse talimat veremez yazıyor.  
 
Yalçın Türk
21.10.2022 10:45
seçimlerden sonra da telefon açıp savcıyı azarlayabilecekmisiniz yoksa soluğu amerika da mı alacaksınız..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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