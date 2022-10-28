İstanbul İkitelli’de patlama

İstanbul’un Başakşehir ilçesi İkitelli semti Esenler Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.
1 ÖLÜ 4 YARALI
İHA'nın haberine göre patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sürüyor
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İşte patlamadan ilk görüntüler:
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