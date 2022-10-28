İstanbul İkitelli’de patlama

İstanbul’un Başakşehir ilçesi İkitelli semti Esenler Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.





1 ÖLÜ 4 YARALI

İHA'nın haberine göre patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor