Başakşehir'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü devrildi

Başakşehir'de rampadan çıkamayan yolcu dolu İETT otobüsü, geri kayarak devrildi. O anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü devrildi

Edinilen bilgilere göre kaza, Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak üzerinde yaşandı. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan yolcu dolu İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başladı. Geri geri kayan otobüs önce yol kenarındaki bir sitenin duvarındaki elektrik direği ve doğalgaz kutusuna çarptı. Kaymaya devam eden otobüs, yaklaşık 50 metre sonra devrilerek yan yattı.

aw034097-06.jpg

Kazadan sonra otobüste adeta can pazarı yaşandı. Otobüste bulunan yolcular kendi imkanları ile dışarı çıkmaya çalıştı. Kazada 5 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralı yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Çevrede güvenlik şeridi oluşturan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

aw034097-05.jpg

Otobüsün kaza yaptığı bölge dron ile de görüntülendi. Kazanın meydana geldiği yerin hemen yanında Hikmet Uluğbay Ortaokulu'nun olduğu görüldü. Kazanın okul çıkış saatinden önce meydana gelmesi, yaşanabilecek bir faciayı önledi.

aw034097-04.jpg

KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde rampadan kayan otobüs sitenin duvarına çarpıyor. Kaymaya devam eden otobüs metreler sonra devrilerek yan yatıyor.

aw034097-02.jpg

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Son Haberler
Akşehir’de kahvehane sahibi ve kumar oynayanlara ceza Güncel
Akşehir’de kahvehane sahibi ve kumar oynayanlara ceza
Fransa'da 7 okul terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı Dünya
Fransa'da 7 okul terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti Dünya
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti
Katy Perry müzik haklarını rekor fiyata sattı Magazin
Katy Perry müzik haklarını rekor fiyata sattı
Edirne'de 179 sığınmacı yakalandı Güncel
Edirne'de 179 sığınmacı yakalandı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı Güncel
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Uzmanı demansı önleme yolunu açıkladı Sağlık
Uzmanı demansı önleme yolunu açıkladı