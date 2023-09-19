Başakşehir'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü devrildi

Edinilen bilgilere göre kaza, Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak üzerinde yaşandı. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan yolcu dolu İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başladı. Geri geri kayan otobüs önce yol kenarındaki bir sitenin duvarındaki elektrik direği ve doğalgaz kutusuna çarptı. Kaymaya devam eden otobüs, yaklaşık 50 metre sonra devrilerek yan yattı.

Kazadan sonra otobüste adeta can pazarı yaşandı. Otobüste bulunan yolcular kendi imkanları ile dışarı çıkmaya çalıştı. Kazada 5 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralı yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Çevrede güvenlik şeridi oluşturan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otobüsün kaza yaptığı bölge dron ile de görüntülendi. Kazanın meydana geldiği yerin hemen yanında Hikmet Uluğbay Ortaokulu'nun olduğu görüldü. Kazanın okul çıkış saatinden önce meydana gelmesi, yaşanabilecek bir faciayı önledi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde rampadan kayan otobüs sitenin duvarına çarpıyor. Kaymaya devam eden otobüs metreler sonra devrilerek yan yatıyor.