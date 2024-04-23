Başakşehir’de yabancı uyruklu kadın evinde boğulmuş halde ölü bulundu

İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi’nde bir evde yaşayan E.D. isimli yabancı uyruklu kadının çocukları, komşularına annelerini evde bulamadıklarını söyledi.
Bunun üzerine eve giren komşu, E.D.’yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D.’nin boğularak öldüğünü belirledi.
Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.