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Süper Lig'in ilk çinli futbolcusu imzayı attı

Süper Lig ekibi Başakşehir, savunmaya takviye yaptı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:24
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Başakşehir'den Çinli transfer. Süper Lig'de bir ilk

Süper Lig'in ilk çinli futbolcusu imzayı attı
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yaklaşan transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmeye başladı.

İstanbul ekibi, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
''Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.''

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