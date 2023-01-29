Başakşehir Konyaspor'u eli boş gönderdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

10. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Michalak'ın penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Bytqi gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanattan Serdar'ın arka direğe yaptığı ortada Deniz topu altıpas önüne çevirdi. Topu kontrol eden Aleksic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan, Konyaspor yarı sahasında kaptığı topla rakip kaleye doğru ilerledi. Berkay ceza sahası dışından şutunu çekti, yan direğe çarpan top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Serdar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Okaka kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Okaka'nın vuruşunda Sehic topu iki hamlede kontrol etti.

61. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanattan Serdar'ın ön direğe yaptığı ortada topu Okaka diziyle Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in yakın mesafeden sert şutunda kaleci Sehic topu ayağıyla kornere çeldi. Hakem Suat Arslanboğa VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi, Okaka'nın topu indirdiği sırada Adil'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz topu ağlara yolladı: 2-0.

66. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Pavicic'in yerden pasına Muric gelişine sert vurdu, kaleci Volkan sağına uzanıp golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+3. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Mahmut'un pasıyla kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Keny'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 85 Mesut Özil), Aleksic (Dk. 77 Biglia), Berkay Özcan (Dk. 90+3 Caiçara), Serdar Gürler (Dk. 85 Szysz), Okaka (Dk. 85 Keny)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Soner Dikmen, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Bruno Paz), Cebrail Karayel, Michalak (Dk. 79 Mehmet Ali Büyüksayar), Endri Çekici (Dk. 65 Pavicic), Bytqi (Dk. 65 Muric), Diouf (Dk. 66 Ikpeazu)

Goller: Dk. 43 Berkay Özcan, Dk. 64 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)