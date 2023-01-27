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İlhan Palut'un altını oyanları isim isim açıkladı. Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar dönen dolapları anlattı

Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar dönen dolapları anlattı. Nedenine inanamayacaksınız...

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:49
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Recep Çınar'dan İlhan Palut açıklaması

İlhan Palut'un altını oyanları isim isim açıkladı. Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar dönen dolapları anlattı
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Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'un gönderilmesindesinin nedenini kimse anlayamamıştı.
İlhan Palut da kendisine doğru dürüst bir açıklama yapılmadığını belirtirken, yönetimden yapılan açıklamalar da kimseyi tatmin etmemişti.
Sonunda devreye Konyaspor'un ciğerini bilen adam gazeteci Recep Çınar girdi.
Çınar, Konya Yenigün gazetesinde çıkan yazısında "Konyaspor kulübüne kendini taşıttıranlarla, Konyaspor kulübünü taşıyanları birbirinden ayırmak lazım" derken, özetle şu ifadeleri kullandı:
- Konyaspor’un bu kötü gidişinde “Rica etmeselerdi ne işim vardı benim Konyaspor’da” beyanatı veren kulüp başkanı ne kadar sorumluysa, kulüpte iş ve aş verdiği kişiler, yani Mustafa Göksu, İrfan Kulekaya ve Cihan Ünal gibiler de, en az kulüp başkanı kadar sorumlu ya da vebal altındalar. 
- İlhan Palut’un Konyaspor’dan gönderilmesinin en büyük müsebbibi, Hocanın Kayacık tesislerinde ve takımın otobüsünde ya da uçağında görmekten rahatsızlık duyduğu İrfan Kulekaya ve Cihan Ünal ikilisidir… Dolayısıyla da Mustafa Göksu’dur… Bunun lamı cimi yok… 
- Kayacık tesislerinde, Mustafa Göksu denilen zat-ı muhteremin bir anteni olduğu, dolayısıyla da bu antenin oyuncuları, teknik adamları BBG evi gibi izleyip, orada olan biteni, kimin ne yediğini, kimin ne içtiğini, kimin ne giydiğini, kimin kiminle  konuştuğunu, olduğu gibi bu Göksu denilen zat-ı muhtereme aktardığı söyleniyor… Ben demiyorum, konu komşu öyle diyor… 
- Bu Mustafa Göksu denilen zat-ı muhteremle, İlhan Hocanın yüz vermediği İrfan Kulekaya  ve  esas yılanın başı olan Cihan Ünal, İlhan Hocanın altını oymaya başlamışlar… Sebep? Bunların scout ekibi olarak izleyip de Konyaspor’a transfer ettirdikleri oyuncuların “balon” çıkması ve İlhan Palut’un da bunları oynatmaması ile birlikte kurt elmanın içine girmiş! Daha doğrusu, İlhan Hoca için kader ağlarını o zaman örmeye başlamış, anlayacağınız… 
- Cihan Ünal ve İrfan Kulekaya’nın oyuncularını yetersiz gören ve oynatmayan İlhan Palut, bu ikilinin, futboldan anlamayan kulüp başkanını etkilemeleri sonucunda Konyaspor’dan uçurulmuştur… Anlayacağınız, İlhan Hocanın gönderilişi ya da kovuluşu, kulüp başkanının dediği gibi, Konyaspor kulübünün değil, ama birilerinin üstün menfaatleri  doğrultusunda  gerçekleşmiş… Bunu da herkesin bilmesinde yarar var!

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OĞUZ erden
27.01.2023 11:45
İlhan hocayı gönderenler konyasporun başarısını hazmedemeyenler bundan sonra değil 3luk bu toplama futbolcularla 1lige düşürürseniz sevincinize diyecek olmaz  
 
Necmettin Karabulut
27.01.2023 11:27
Yani bundan sonra hoca gitmiş bu yazıyı ele alıp ta tanımam görmem bu kişileri taraftarın önüne atmaya ne gerek var huzursuz olan taraftarı iyce niye huzursuz yapiyon bunları biliyordunda niye bu zama  
 
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