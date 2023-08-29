Başakşehir'den stopere takviye

Başakşehir Yunanistan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Ousseynou Ba'yı kadrosuna kattı.

KAYNAK: AA
Başakşehir'den stopere takviye

Trendyol Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir, Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba'yı kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yunanistan ekibi Olympiakos'un formasını giyen 27 yaşındaki futbolcuyla, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kulüp, oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçirildiğini belirtti.

Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkan Ousseynou Ba, bin 948 dakika sahada kaldı. Oyuncu, Senegal Milli Takımı'nın da 2 kez formasını giydi.

(AA)

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi Spor
Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi
Devlet korumasındaki 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde büyük suçlama Güncel
Devlet korumasındaki 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde büyük suçlama
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Güncel
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Antalya sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu Güncel
Antalya sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu
İBB'nin kaçak Suudi şirketi yıkmasına valilik kalkan oldu. Yıkım böyle engellendi Güncel
İBB'nin kaçak Suudi şirketi yıkmasına valilik kalkan oldu. Yıkım böyle engellendi
Melis Sezen Kenan Doğulu konserinde kurtlarını döktü Magazin
Melis Sezen Kenan Doğulu konserinde kurtlarını döktü