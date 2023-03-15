Gent Başakşehir'i dağıttı. Emre Belözoğlu'nun ihaneti

Bir hoca düşünün. Takımı tarihindeki en önemli maçlardan birine çıkacak. Saçma sapan bir şekilde takımının önüne geçecek. Üstelik geçmişindeki tartışmalı olaylara rağmen.

Kim bu; Emre Belözoğlu.

Takımı da Başakşehir.

Öyle uzaklaştırdı ki takımını maçın havasından.

Olacağı buydu. Daha ilk yarıyı bile 4-0 geride kapattı Belçika'nın Gent takımı karşısında.

31. dakikada Gent mücadelede öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Montes, ceza sahasına içine hareketlenen Hong'u gördü. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcu, müsait pozisyondaki Orban'a pasını aktardı. Orban, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

32. dakikada Gent bir gol daha buldu. Hong'un sol kanada gönderdiği pasta Biglia'nın kayarak müdahale ettiği top Orban'ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-2.

34. dakikada Gent farkı 3'e çıkardı Montes'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Cuypers, penaltı noktasına hareketlenen Orban'ı topla buluşturdu.

Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen meşin yuvarlak yine Orban'da kaldı. Nijeryalı oyuncu bu kez topu boş kaleye göndererek farkı 3'e çıkardı: 0-3.

37. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla uluşan Kums, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Cuypers'in kafa vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti: 0-4.

Yuh yani!

Fatih Altaylı'nın deyimiyle Fettuhlahçı adamdan ne beklenir ki?

İkinci yarıya değişikliklerle başladı bir de.

87'de Janujaz durumu 4-1 yaptı ama ne fayda!

Artık atı alan Üsküdar'ı geçmiş zaten.

Ne olur ki artık?

Elendi Başakşehir.

Emre Belözoğlu'nun zararı sadece kendine ve takımına değil ülkemize de oldu. Ülke puanına da yani. Yazıklar olsun.

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