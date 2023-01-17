﻿Başarı için İYİ bir adım!.

14 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da İYİ Parti Spor Kurulu olarak Beden Eğitimi Öğretmenleri ile "Türk Millî Eğitiminde Beden Eğitiminin Yeri ve Önemi" adı altında bir etkinlik gerçekleştirdik. Hafta sonu sportif müsabakaları da olmasına rağmen, bu önemli toplantıya yoğun bir katılım sağlayan beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler ile kendilerine katkı sağlamak amacıyla programa iştirak eden mesleklerinin duayeni panelistler övgüyü hak eden vatansever insanlardı. Çünkü onların gayesi; ne şahsi menfaat peşinde koşmak, ne de ikbal kovalamaktı. Çabalarının ana gayesi; "Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor, bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinden sonra, ilköğretimden itibaren yanlış tekniklerle yetiştirilen Türk gençlerinin dünyadaki örneklerine uygun bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak ve yüce Atatürk'ün vasiyetine uymaktı.

Panele iştirak eden ya da edemediği halde gönülleri orada olan spor öğretmenlerinin de maksadı kendilerine iş bulmak değil, sporda yetenekli çocuğun 6-7-8 yaşlarında ilkokullarda keşfedilerek, sağlıklı çocuklarla lider ülke olunmasına katkı sağlamaktır.

İşte tüm bu gerekçelerle tertiplenen "Türk Millî Eğitim Sisteminde Beden Eğitiminin Yeri ve Önemi" adlı panele katılan herkese ve özellikle panelistler; Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya, Şansal Büyüka'ya, Kemal Ulusu'ya, Ömer Balıbey'e, Can Çobanoğlu'na, Güvenç Kurtar'a ve moderatör Prof. Dr. Sami Mengütay ile birlikte İYİ Parti Spor Kurulu'na teşekkürlerimi sunarken, kurula desteklerini esirgemeyen başta İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere, Genel Sekreter Sayın Uğur Poyraz ve Eğitim Politikaları Başkanımız Sayın Sevinç Atabay'a da eğitim ve spor kamuoyu adına şükranlarımızı arz ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Bu doğrultuda tekrar belirtmek isterim ki; Türk sporunda üstün başarılar elde etmek için ilkokullarda "Beden Eğitimi" dersleri, "Beden Eğitimi Öğretmenleri" tarafından verilmelidir.