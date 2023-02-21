"Liyakati almayarak hiç kale,

akrabaya tanıdığa ihale!.

Cenabı-Hak koyunca da bu hale,

Ondan sonra vay efendim dış güçler!"...

Diye başlayıp;

Her türlü hatayı yanlışı yap yap,

ondan sonra vay efendim dış güçler!.

Çarşıya uymaz ise evdeki hesap,

ondan sonra vay efendim dış güçler!,

ifadeleri ile şiirini devam ettiren milliyetçi kesimin ciğerparesi rahmetli Ozan Arif, deprem dahil yüreğimizi yakan bir çok konuda, sorumluluk sahibi idareci ve bürokratın zaman zaman ardına sığındığı şu "dış güçler" meselesinin yeniden değerlendirilmesinin yerinde olacağını bu eseri ile tekrar akla getirmiştir.

Hey koca ozan ruhun şad, mekanın cennet olsun.

Bu şiirini sanki bu acı günleri görmüş, hissetmiş ve onun için yazmış gibisin.

Ozanın bu eserinden esinlenerek biz de hem yüreğimizi yakan bu millî felaketten, önce ülkemizdeki kendi spor kulüplerimizin ardından

spor adamlarımızın depreme yönelik yardım gayretlerini hassasiyetle izleyip, onların ifrat, samimiyet ve abartıya kaçmadıklarında "kıymetli sayacağımız!" rollerini ortaya koyup, hem de spor kulüplerinin görevlerinin sadece "yenmek ve yenilmek!" gayretinden ibaret olmadığını bir kez daha ispat edeceğiz.

Ayrıca topluma rol model spor kulüplerimizi önemsemeyip, "ilgilenmeyen" mahfillerin de bu konuda yanıldıklarını tekrarlayıp, "spor kulüplerimizin toplumsal katkılarını!" bir kez daha vurgulayarak, sporun uluslararası boyutunu da örnekleyip her "ihmal ya da sıkıntıda!" bu "dış güçler bahanesinin!" "ardına sığınılmasının!" önüne geçilmesini sağlayacak, sporun da gücünü ortaya koyacağız.

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Geliniz İspanya'dan Almanya'ya, İngiltere Premier League'den, İtalya Serie A, Hollanda'da Eredivisie'den, Belçika Proligi'ne kadar bir çok ülkedeki takımların müsabakalardan önce ülkemizdeki deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yaptıkları "saygı duruşu" ve açtıkları "ay yıldızlı bayrağımızı" birlikte izleyelim.

Sizce sadece bu gayretler bile yazdıklarımın ispatı değil midir?

Ardından Borussia Dortmund ve Werder Bremen kulüpleri ile Atletico Madrid'in eski futbolcusu Juanfran Torres ile birlikte ünlü futbolcuların imzalı formalarından elde edilecek deprem yardımlarını göz önüne alıp şu "dış güçler!" meselesini yeniden değerlendirelim. Değerlendirelim ki, "şahıs ve liyakatsizlik kaynaklı" hata, ihmal ve başarısızlıklar yüce devletimize mal olmasın, acısını da bu asil millet çekmesin.