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Vedat BAYRAM
Vedat BAYRAM

Aziz Milletimize

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7 Şubat 2023 Salı

Esasen gece yarısına kadar bu haftaki yazımızı, Türk futbolundaki olağanüstü gelişmeler nedeniyle "Organize İşler!.." başlığı altında hazırlamıştım. Ancak bu memleketin parlamentosunda yer almış, Milletimizin ortak hassasiyetlerine malik bir vatandaş ve siyasetçi olarak,

gece yarısı Milletimize musallat olan, insanlarımızı kedere boğan deprem felaketi nedeni ile yazımda değişiklik yaparak, bu hazin durum hakkında içimden gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Evet hepimiz çok üzgünüz…

Yüce Allah, bu kış kıyamette deprem felaketi nedeniyle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet etsin. Yakınlarına ve aziz Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza şifa dilerken, göçük altında kalan vatandaşlarımızın da bir an önce kurtarılmasını umut ediyoruz.

Bu gibi felaketler karşısında gençlik dönemlerimizde fikirlerine inanarak yetiştiğimiz "siyasi büyüklerimizden" aldığımız "Kederde, tasada ve kıvançta bir olmak!.." misyonu; tüm siyasilere, iş insanlarına, basına, kamu yönetimine ve bürokrasiye ortak bir hedef olmalıdır.

Herkes bu hedef uğrunda birleşmelidir.

Zira, bir milletin "yaralarının sarılması", bu birliktelikten geçer.

Bütün bu duygularla aziz Türk Milleti'nin mutluluk ve refahını amaçlayan futbol gibi moral kaynaklı tüm aktiviteler ile ilgili köşemizde yazdığımız yazılarımızı ve Türk futbolunda yaşanan olumsuzlukları, bu üzüntülü gün nedeniyle bir hafta erteliyoruz, haftaya görüşmek üzere…

Yüce Allah, aziz Milletimize sabırlar versin.

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