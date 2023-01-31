﻿ Devlete liyakat yakışır!..

Ülkemizin kurumları öyle garip bir yapı ve öyle garip bir anlayışla yönetiliyor ki; akıl erdirmek mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde VAR hakemi Özgüç Türkalp'in mesleği bıraktırılmasına rağmen sular hâlâ durulmadı. TFF'nin gayya kuyusu haline gelen MHK'da deprem devam ediyor. MHK Başkanı Sabri Çelik ile hakem kurulu istifa etti ya da ettirildi.

Öyle ya, bir yerde bir arıza var ve kol kangren olmuş ise Özgüç Türkalp'i feda ederek parmağı kesmekle kolu kurtaramazsınız. Şayet VAR hakemini "tetikçi" ilan ederek, bu işten sıyrılalım düşüncesindeyseniz, görevden aldığınız Özgüç Türkalp de tetikçi ise "Azmettireni kim?" diye sormazlar mı? "Özgüç Türkalp'in gitmesi yetmez, azmettiricisini de götüreceksiniz." demezler mi?

Tabii ki derler...

Nitekim öyle de oldu. Federasyon Başkanı da günah keçisi olarak Sabri Çelik'i seçti.

Peki Sabri Çelik gitti iş bitti mi?

Sabri Çelik'in yerine gelen değerli hakemlerimizden Prof. Dr. Lale Orta'yı tebrik ediyorum, kendisinin bu görevi başarmasını çok istemekle birlikte, içinde bulunduğumuz ucube sistemden dolayı endişelerimi de belirtmek isterim.

Esasen çoğu dostumuz olan bu şahıslarla bir problemimiz de yok. Yukarıda belirttiğimiz gibi biz "sistemden kuşkuluyuz"!

Zira ülkemizdeki garip yapı ve onun eseri olan bu sistemle Türkiye'de "huzur ve makulün" temini mümkün değil!

Çünkü bu yapı ve bu sistemde "liyakat değil, sadakat" esas. Şayet liyakat sahibi bir meslek erbabı olarak vatansever tavırlarla "gık" deyip, "şöyle yapılsa daha iyi olur" diye bir öneride bulunsanız, sizi anında fişleyip "muhalif" ilan ediyorlar.

Çok uyanıklar ya...

Hele şu "Haklısınız efendim." diyen pedalcılar... İşte onlar da sektörün tatlı su kurnazları. Sadece Bakana şikayet etseler iyi, utanmadan Cumhurbaşkanı'na kadar çıkıp; "Efendim, bu zaten falanın adamı, bize muhalefet ediyor." diyerek, "çalıyorlar karayı".

Bunu da devirlerini ve pastadan kaptıkları payı devam ettirebilmek için yapıyorlar tabii.

Ne yazık ki spor basını da bu mülahaza ile çaldıkları karadan çekinerek, haklı itirazlarımıza yer veremiyorlar.

Peki kim bunlar?

Hem basını, hem devlet yönetimini etkileyen, hem de Türk futbolunun dünya klasmanındaki başarısızlığına rağmen, yıllar geçse de federasyonlardaki görevleri hiç değişmeyenler!

Fakat az kaldı...

Devlete liyakat yakışır!

Bu devri bitirecek, bu dönemi kapatacak ve spordan nemalananları da emekli edeceğiz.

Hem de hiç dönmemecesine...

HAZİN BİR TÖREN

Fenerbahçe'ye emekleri geçen Merhum Rüştü Ayaz Bey'in cenazesindeki uğurlamaya iştiraklerini beklediğim bir çok Fenerbahçeli'yi cenazede görememekten dolayı üzgünüm. Bu vefasızlık yakışık almadı.