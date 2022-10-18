Başarılı ve mutlu olmanın 5 kilit yöntemi. Deneye dayanan belgeselde açıklandı. Herkes bu belgeseli izliyor

Avustralya'da 7 kişinin hayatına odaklanan How to Thrive (Nasıl Başarılı Olunur?) adlı deneysel bir belgesel yayınlandı. Herkesin izlediği bu videoda insan hayatına önemli etkileri olarak bazı detaylara değinildi.

Melbourne Üniversitesi'nin Pozitif Psikoloji Merkezi'nde görev alan Doç. Dr. Peggy Kern'ün danışmanlığında çekilen belgeselde katılımcıların ilerlemesi 18 ay boyunca takip edildiği ifade edildi. Bu durumun yanı sıra bir çeşit psikoloji deneyi olan belgeselde kanıta dayalı stratejiler uygulandığı belirtildi.

Kern, The Conversation'da kaleme aldığı yazıda bu stratejilerin katılımcıların kendini iyi hissetmesini ve belirli yönlerden başarılı olmasını sağladığını söyledi.

Akademisyen, o stratejileri 5 adımda açıkladı. İşte o adımlar…

1. AİT OLDUĞUNUZ GRUBU BULUN

Belgesel boyunca katılımcılar bir topluluk haline geldi. Kern, "İnsanlar doğaları gereği ait olmaya ihtiyaç duyar. Yalnızlık, zihinsel ve fiziksel hastalıkla ve hatta erken ölümle ilişkilendirilir" diye yazdı:

Ait olabileceğiniz ve yüzeysel arkadaşlıkların ötesinde derin bir düzeyde bağlantı kurabileceğiniz insanları bulun.

2. ANLAMLI FAALİYETLERDE BULUNUN

Akademisyene göre araştırmalar, hayata katılmanın sağlıklı yaşlanmanın önemli bir işareti olduğunu gösteriyor:

Sizi tüketenlerden ziyade, dolduran ve size bir yaşam duygusu veren aktiviteleri bulmayı deneyin.

3. MERHAMETLİ OLUN

Kern ayrıca, "Kendinize ve başkalarına karşı şefkatli olun" ifadelerini kullandı:

Genellikle kendimizin en kötü eleştirmenleriyiz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Kendinize karşı nazik olun ve bu nezaketi başkalarına da uzatın.

4. İYİMSER OLUN

Akademisyene göre gelecek için iyimser ve umutlu olmak bir diğer önemli adım. Kern, "İşler her zaman yolunda gitmeyebilir" diye yazdı:

Ancak ihtimallere karşı önyargılı olursak sonuçlar bizi şaşırtabilir.

5. KENDİNİZE İYİ BAKIN

Fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın korunması da çok önemli. Akademisyen, "İyi yiyin ve dinlenin, orta düzeyde fiziksel aktiviteye katılın" dedi:

Kendinizi iyi hissetmenizi ve işlevli olmanızı sağlayan aktivitelere aktif olarak katılın.