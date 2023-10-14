Başhekim bakanlığı dolandırdı

Çanakkale’deki Ayvacık Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Uzman Dr. Seyhan Pala Çifçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Görevi kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik” suçlarını işlediği iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu. Çifçi, başka hekimlerin yaptığı muayeneleri Sağlık Bakanlığı sistemine kendisi yapmış gibi göstererek haksız kazanç sağlamakla suçlandı.

Başhekim bakanlığı dolandırdı

BirGün’ün haberine göre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından 20 Haziran’da yapılan suç duyurusunda, bazı günler yüzlerce göçmenin getirildiği hastanede yaşananlar şöyle sıralandı:

"Ayvacık’ta düzensiz göçmen faaliyetleri sık görülmektedir. Yakalananlar Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne kabul edilirken ve buradan ayrılırken Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilerek herhangi bir darp olup olmadığına dair raporlar aldırılmaktadır. Göçmenler çoğu zaman araçtan indirilmeden ve acil servise alınmadan muayene edilip raporlar verilmektedir. Bu durum insan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır. Öte yandan acil serviste pratisyen hekimlerce muayene edilen yüzlerce göçmen bakanlık sistemi üzerinden girişi, 2022’nin Temmuz ve Eylül ayları arasında mevcut Başhekim ve Dahiliye Uzman Doktoru Seyhan Pala Çifçi’ye yazılmıştır.

HEM BAŞHEKİM HEM RANDEVULU HASTALARA BAKIYOR HEM GÖÇMENLERİ MUAYENE EDİYOR

Başhekim ve Dahiliye Uzmanı Çifçi’nin hem başhekimlik yapıp hem randevulu hasta muayene etmesinin yanında yüzlerce göçmeni muayene ederek haklarında “darp ve cebir yoktur” raporu düzenlemesinin mümkünatı yoktur. Bu yolla binlerce acil poliklinik muayenesi puanı Çiftçi’ye yazıldı.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sendikanın suç duyurusunda, SES Çanakkale Şubesi aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nde yaşanan usulsüzlüklere dair disiplin soruşturması başlatılması için “delilleriyle” bir dilekçe verildiği ve bunun üzerine de 16 Mayıs tarihinde soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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