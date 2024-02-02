Başhekim Yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada. O anlar kamerada

Bursa’da Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Kamuran Çatalkaya, dün akşam saatlerine doğru yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çatalkaya, tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinde bekleyen otomobille uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamuran Çatalkaya'yı hastaneye kaldırdı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın ardından K.B.'nin aracına binerek uzaklaşan saldırganın Ali Aydın olduğunu tespit etti.

Durum üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Ali Aydın, ifadesinde Kamuran Çatalkaya ile aralarında husumet bulunduğunu saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Aydın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

K.B. ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.