Baş ağrısı çeken hastanın alnından çıktı. 15 santimetrelik canlıya sivrisinekler neden oluyor

Rusya’nın Novorossiysk kentindeki bir hastanede ismi açıklanmayan hasta bir türlü geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu.

Doktorlar yaptıkları incelemelerde hastanın alın bölgesinden şakaklarına doğru uzanan yabancı bir cismin varlığını gördü.

Cerrahi operasyonla doktorlar hastanın şakaklarının etrafındaki derinin altına sıkışan 15 cm uzunluğunda bir solucanı çıkarttı. Sağlık uzmanları bile gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Rusya’daki hastaneden yapılan resmi açıklamada, “Kaş bölgesindeki ağrılı şişlik şikayetiyle hastanemize başvuran bir hastanın cerahatli bir iltihaplanma sürecinden şüpheleniyorduk. Cerrahi müdahalenin ardından 15 cm uzunluğunda ince ve beyaz bir solucan bulundu. Sivrisinek ısırığından şüpheleniyoruz. Çünkü dirofilariasisin taşıyıcıları genellikle sivrisineklerdir” dedi.