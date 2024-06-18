Başıboş köpek kadına dehşeti yaşattı

Atatürk Mahallesi Sait Karaali Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Sakine Aslan isimli vatandaş, motosikletle markete gittiği esnada bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin ısırması neticesinde bacağından yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

"KÖPEKLER YÜZÜNDEN MECBUR MUYUM ACI ÇEKMEYE?"

Aslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, markete giderken köpeğin saldırdığını vurgulayarak, "Bu sene köpeklerin yüzünden kaç kişi öldü? Buradan hayvanseverlere sesleniyorum; köpeklere sahip çıkacaksanız evinizde beslersiniz. Ben köpekler yüzünden mecbur muyum acı çekmeye?” diye konuştu.

Samandağ Belediye Başkanı'na da seslenen Aslan, bu köpeklere bir çözüm bulunmasını isterken, köpeklerin gittikçe çoğaldığını ve çoluk çocuğa saldırdığını belirtti.

10 gün çalışamayacağını ifade eden Aslan, mağdur olduğunu söyledi.