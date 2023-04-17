Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti

Olay, Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzuların sahibi Mehmet İhsan Karadeniz, köpekleri taş ve sopalarla uzaklaştırdıktan sonra durumu güvenlik güçleri ve Silvan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi.
Silvan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün gece Mehmet İhsan Karadeniz’e ait kuzuların bulunduğu ağıla giren başıboş köpekler, hayvanlara saldırdı.
Sesler üzerine dışarıya çıkan Karadeniz, köpekleri taş ve sopalarla uzaklaştırdı. 50 kuzunun bulunduğu ağılda 19 kuzu öldü, 6 kuzu da yaralandı.
İnceleme sonrasında rapor tutuldu.