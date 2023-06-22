Cinayet çağrısında bulunan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı

“Bizi insan katliamına zorlamayın. Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz” şeklinde tehditler savuran ve "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunan Paw Guards‘ın kurucusu Burak Arslan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayet çağrısında bulunan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı

Paw Guards yöneticilerinden Burak Arslan, sosyal medyada başıboş sokak köpeklerinin toplatılması yönünde çağrıda bulunanları hedef almasının ardından gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunan Burak Arslan, "Bizi insan katliamına zorlamayın. Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürleri ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda paylaşımda bulunan şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli şahıslardan Burak Arslan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Burak Arslan, daha öncesinde de yazılım ekipleriyle onların telefonlarını hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürmüştü.

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