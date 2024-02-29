Başıboş Tek Adam Rejimi

Olacağı buydu.

16 Nisan 2017’deki anayasa referandumunda Yandaş Seçim Kurulu (YSK) kanuna aykırı mühürsüz ve geçersiz 3,6 milyon oyu AKP’nin talimatı ile iptal edip demokrasiyi rafa kaldıran karara imza attı.

11 yargıç Türkiye’de parlamenter rejimi sonlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi adıyla uydurulan ucube rejimi kurdu.

24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası Recep Tayyip Erdoğan seçildi ve Tek Adam Rejimi yürürlüğe girdi.

Erdoğan koltuğa tüm yetki ile tek başına oturdu.

İlk işi şu oldu:

Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkların teşkilatlarını düzenleyen 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlayarak 37 düzenleme yaptı.

Ve…

Anayasa Mahkemesi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan 37 düzenleme için iptal kararı verdi.

Yandı gülüm keten helva…

AKP iktidarının 10 Temmuz 2018’den bu yana tüm icraatları çöp oldu.

Cumhurbaşkanlığı bütçeleri sıfırlandı.

Cumhurbaşkanının 5 yıl 7 aylık tüm kararları dayanıksız kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı tüm imzalar geçersiz oldu.

Bakanlıklar yok hükmünde oldu.

Erdoğan’ın bu hatalı kararı ile 2018-2023 döneminde mağdur olan kişi ya da kuruluşlardan maddi ve manevi tazminatlar doğdu.

Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi’ne seçilen 15 AYM üyesi Erdoğan iktidarına yasal düzenleme yapması için 9 ay süre verdi. Neden?

Çünkü “devletin yıkılmaz, yıkılamaz” ilkesini sağlamak da AYM’nin kuruluş felsefesidir.

İptal kararlarının gerekçesinde Erdoğan’ın tek başına Anayasa'da güvence altına alınan temel haklara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin olmadığı, kararname çıkarılamayacağı ve düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceği vurgulandı.

Erdoğan’ın anayasaya aykırı kararname ile devleti olmayan yetkisi ile yönetmesi fiyaskodur, rezalettir ve hatta suçtur.

Başta Mehmet Uçum olmak üzere cumhurbaşkanlığının tüm hukukçularının işlerine derhal son verilmesi gerekir.

Anayasaya aykırı 37 düzenleme arasında en fazla dikkat çekenler şunlar:

-Cumhurbaşkanlığına personel ataması, maaşlarının düzenlenmesi,

-Hâkim ve savcıların Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilmesi,

-Üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplanması,

-Belediyelere ait imar yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmesi,

-Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına verilen "görevleriyle ilgili gerekli olan bilgileri" kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisi,

-Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı'na Cumhurbaşkanlığına personel atama yetkisi

-Adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcılar da İdari İşler Başkanı'nın talebi üzerine üç yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı'nda görevlendirilmesi,

-Cumhurbaşkanlığı'na bağlı politika kurullarının üyelerine yapılacak ödemeler,

-İçişleri Bakanlığı'na verilen "ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenleme" görevi,

-CİMER'in usul ve esaslarının belirlenmesi,

Özetlediğim 37 madde.

İnanılır gibi değil

Peki, şimdi Erdoğan’ın durumu ne olacak?

Muhalefetin Anayasa Mahkemesi kararına dayanarak Erdoğan’ı istifaya çağırması lazım

Tek bir gün dahi o koltukta oturmaması lazım.

Ucube Tek Adam Rejimi ifadem Anayasa Mahkemesi Kararı ile hukuken tescil edildi.

Şimdi sıra Yandaş Seçim Kurulunun verdiği şu hukuki skandaldan Türkiye’yi kurtarmak.

-Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı Erdoğan…

Büyük fırsat 31 Mart Yerel Seçimidir.

Bu fırsatı kullanması gereken de kuşku yok ki önce millet sonra muhalefet partileridir.