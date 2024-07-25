Basın Ekspres Yolu’nda 2 genç yol kenarındaki otları ve ağaçları yakıp kaçtı

Kaynak: İHA
Basın Ekspres Yolu’nda 2 genç yol kenarındaki otları ve ağaçları yakıp kaçtı

Basın Ekspres Yolu’nda 2 genç yol kenarında bulunan otları ve ağaçları yakıp kaçtı.

Olay öğle saatlerinde İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda gerçekleşti. Aktarılanlara göre 2 genç yol kenarında bulunan otları tutuşturup oradan kaçtı. Ardından rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın geniş alana yayılıp ağaçların da yanmasına neden oldu.

Yangını gören vatandaşların yaptığı ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiyenin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Polis ise yangının çıkıp nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

"AĞAÇLARA VE HAYVANLARA YAZIK OLDU"

Yangını görünce ihbarda bulunan vatandaş Hasan İlci iş çıkışında dumanların yükseldiğini gördüğünü, koşup yangın yerine geldiğini hemen itfaiyeyi aradıklarını anlattı. Hasan İlici "2 gencin otları yakıp kaçtığını söylediler. Bu memleket hepimizin. İnsanlar neden böyle yapıyor? Ağaçlara ve hayvanlara yazık oldu” diye konuştu.

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