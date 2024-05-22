Başını beklemek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başını beklemek deyimi ne anlama geliyor?

Başını beklemek deyimi ne anlama gelir? Başını beklemek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başını beklemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birinin bir işi yapmasını, bir hareketi gerçekleştirmesini veya bir durumu düzeltmesini beklemek anlamına gelir. Bu deyim genellikle birinin harekete geçmesini veya bir şeyi yapmasını beklerken kullanılır.

Bir şeyin çabucak bitmesini isteyen kişinin, işi yapanın yanında durması durumunu tanımlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

BAŞINI BEKLEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Akşama kadar ödevini bitirsin diye başını bekledim."

"Patronum çıkış saatim gelmiş olmasına rağmen başımı bekledi, çıkamadım bir türlü."

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