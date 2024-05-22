Başını belaya sokmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başını belaya sokmak deyimi ne anlama geliyor?

Başını belaya sokmak deyimi ne anlama gelir? Başını belaya sokmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başını belaya sokmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birinin bir kişiyi ya da kendisini olumsuz sonuçlarla karşılaşacağı bir duruma sokma durumunu anlatmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Bela, kötülük veya sıkıntılarla ilişkilendirilirken kişinin olumsuz olaylarla karşılaşması halini betimlemek amacıyla kullanılır.

Bir şey sebebiyle kişiyi çözemeyeceği bir sorunla baş başa bırakmak anlamına gelmektedir.

BAŞINI BELAYA SOKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Başımı belaya sokma benim, ne işin var bu saatte sokakta, otur oturduğun yerde."

"Milletle kavga edip benim başımı belaya sokma artık, arkanda durmaktan yoruldum."

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