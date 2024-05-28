Başını kaşımaya vakti olmamak deyimi ne anlama geliyor?

Başını kaşımaya vakti olmamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Yoğun bir iş temposu veya bireysel yaşamda aşırı sorumluluk altında olduğu zamanlarda kişinin meşguliyeti vurgular.

Örneğin, bir projenin teslim tarihi yaklaştığında çalışanlar sürekli çalışmak zorunda kalabilir veya bir öğrenci sınav haftası boyunca ders çalışmaya odaklanabilir.

Metin, zamanın kıymetinin ve sınırlarının altını çizerek, bazen kişinin kendi ihtiyaçlarına dahi zaman ayıramayacak kadar yoğunluğa kapılabileceğini ifade eder.

BAŞINI KAŞIMAYA VAKTİ OLMAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çocuk sınavlara hazırlanıyor diye okuldan gelip zar zor bir yemek yiyip direk ders başına oturuyor, resmen başını kaşımaya vakti yok."