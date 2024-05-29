Başının altından çıkmak deyimi ne anlama geliyor?

Başının altından çıkmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birinin arkasından, onun farkında olmadığı veya onay vermediği bir şekilde, genellikle hileli veya aldatıcı bir şekilde bir iş yapmak veya bir durumu yönetmek anlamına gelir.

Bu deyim genellikle dolandırıcılık, aldatma veya kurnazlık gibi olumsuz durumları ifade etmek için kullanılır.

Örneğin, bir kişi birisinin sırtından para çalmak için hileli bir plan yapıyorsa, bu deyim kullanılabilir.

BAŞININ ALTINDAN ÇIKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu sınıfın bu kadar yaramaz olmasında senin payın çok büyük, hep senin başının altından çıkıyor bunlar."