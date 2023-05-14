Ankara'da şok sonuçlar

28. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesi sonrası ilk sonuçlar geliyor.

Anka’nın açıkladığı sonuçlara göre Ankara’da Cumhur İttifakı önde görünüyor. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan yüzde 55.77 oranında oy alırken, Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 38.41 oldu.

Sandıkların yüzde3.7si açılırken milletvekilliği seçimde ise AKP önde görünüyor.

Cumhurbaşkanlığında diğer adaylardan Sinan Oğan yüzde 5.39 oy alırken

Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oy oranına sahip.