Konya'da flaş sonuçlar

14 Mayıs seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye devam ediyor. Anka’nın geçtiği sonuçlara göre Konya'da yüzde 60'la Erdoğan önde giderken Kılıçdaroğlu yüzde 30'la hızla artmaya devam ediyor...