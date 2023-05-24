Başkenti sağanak vurdu

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Başkenti sağanak vurdu

İHA'nın haberine göre, Ankara Valiliği'nin uyarısının ardından Ankara’da öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yer yer su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamaya göre ise, Başkentte sağanak yağış beklendiği belirtilerek, “Bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara'da güney ilçeler basta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yer yer dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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