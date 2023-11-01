Başkent'te okul çevrelerinde sıkı denetim

Ankara'da emniyet ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yapıldı.

KAYNAK: İHA
Başkent'te okul çevrelerinde sıkı denetim

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube koordinesinde Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince Yenimahalle'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.

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Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Kemal Anadolu Lisesi çevrelerinde 22 personelden oluşan 10 ekip tarafından şüpheli kişiler ve araçlarda arama ve kontroller yapıldı.

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Yenimahalle'de akşam saatlerine kadar devam edecek olan uygulamanın yarın da Keçiören ilçesinde yapılacağı aktarıldı.

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