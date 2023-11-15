Basketbol maçında 'Konyalım yürü' şarkısı ortalığı gerdi, Kavga çıktı. Bu kez de Kurtlar Vadisi müziği başladı. Maskot yere düştü

Konyaspor Basketbol- Balıkesirspor arasında oynanan mücadelenin sonunda kavga çıktı. Çıkan kavgaya Konyaspor'un maskotu da dahil olurken, tartışma sırasında salonda çalan müzik sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Basketbol maçında 'Konyalım yürü' şarkısı ortalığı gerdi, Kavga çıktı. Bu kez de Kurtlar Vadisi müziği başladı. Maskot yere düştü

Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde Konyaspor Basketbol ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi.

Maç sonu Konyaspor'un maskotu, basketbol maçında kavgaya karıştı.

Maçın sona ermesinin ardından “Konyalım yürü” şarkısı çalarken; o esnada Balıkesirspor oyuncuları Konyaspor'un maskotu ile bir tartışma yaşadı.

Yaşanan arbede sonunu yere düşen maskotu Konyasporlu oyuncular yerden kaldırdı.

Gerilimin arttığı o anlarda salonda çalan müziğin 'Konyalım Yürü'den Kurtlar Vadisi dizisinde çalan 'Cendere' parçasına geçişi ise sosyal medyada gündeme oturdu.

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