Amatör Lig maçında kavga: 4 kişi gözaltına alındı

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta Yalova Yeşilovaspor ile Sakarya Karasuspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından, futbolcular ve taraftarların karıştığı arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Amatör Lig maçında kavga: 4 kişi gözaltına alındı

Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan 4. hafta mücadelesinin duraklama anlarına misafir takımın 1-0'lık üstünlüğüyle girilirken, ev sahibi Yalova Yeşilovaspor, 90+9. dakikada Hakan Öztürk'le 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Sakarya Karasuspor yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik heyet hakeme tepki gösterdi ve maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde arbede çıktı.

Misafir ve ev sahibi takımın oyuncuları gerginlik yaşarken, tribünlere de yansıyan olaylarda sahaya giren taraftarlara polis ekipleri müdahale etti.

Yalova Yeşilovaspor Başkanı Yalçın Oruç, taraftarları sakinleştirmek için protokol tribününden saha kenarına geldi, iki takım taraftarları ve oyuncuları birbirine yabancı madde fırlattı.

Olayların ardından Yalova Yeşilovaspor taraftarlarından 2, Sakarya Karasuspor taraftarlarından ise 2 olmak üzere 4 kişi gözaltına alınıp yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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