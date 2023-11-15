NBA'de çıkan kavga sonrası 3 basketbolcu ihraç edildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavganın ardından 3 basketbolcu oyundan atıldı.

KAYNAK: AA
NBA'de çıkan kavga sonrası 3 basketbolcu ihraç edildi

Karşılaşmanın ikinci dakikasında henüz sayı üretilmemişken çıkan tartışma sonrasında Warriors'ta Draymond Green ve Klay Thompson ile Timberwolves'dan Jaden McDaniels ihraç edildi.

Golden State'ten Green, Minnesotalı Gobert'in arkasından boynuna sarılmasının ardından oyundan atıldı. Warriors guardı Thompson ve Timberwolves'un forveti McDaniels, Thompson'ın formasının da yırtılmasına neden olan itişme sonrası oyundan ihraç edildi.

Timberwolves, konuk olduğu Warriors'ı 3 sayı farkla 104-101 geçerek art arda 7. galibiyetini elde etti. Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 33 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte ise Brandin Podziemski 23, Dario Saric 21 sayı kaydetti.

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